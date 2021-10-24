Подтверждено 2252 новых случая Covid-19, скончались 10 пациентов
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За минувшие сутки в Латвии выявлено 2252 новых случая Covid-19, скончались 10 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, один — от 50 до 59 лет, три — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1653,1 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 1697 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 555 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 11 246 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 20%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 202 573 случая Covid-19.

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Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
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