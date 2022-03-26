Подтверждено 2509 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека

В минувшие сутки в Латвии выявлено 2509 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 3 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Из выявленных вчера зараженных Covid-19 742 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1767 были вакцинированы. Среди умерших все не были привиты или не прошли курс вакцинации.

Умершие входили в следующие возрастные группы: один человек в группу 70 — 79 лет, один в группу 80 — 89 лет, еще один в группу 90 — 99 лет.

Вчера сделано 6555 тестов на Covid-19. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 789 483 жителя Латвии.