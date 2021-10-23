Подтверждено 2932 новых случая Covid-19, скончались 26 пациентов

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2932 новых случая Covid-19, скончались 26 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, четыре — от 60 до 69 лет, пять — от 70 до 79 лет, 11 — от 80 до 89 лет, еще пять — в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1605,9 случая на 100 000 населения — это самый выскокий показаль с начала пандемии.

Из всех выявленных за сутки случаев 2194 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 738 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 21 566 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,5%.

За последние две недели в Латвии добавилось 30 404 случая Covid-19.

С начала пандемии коронавирусом заболели 200 321 человек, 3018 пациентов скончались.