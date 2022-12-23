Подтверждено 366 новых случаев Covid-19, умерли три человека

За прошедшие сутки выявлено 366 новых случаев Covid-19, получены сведения о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Вчера проведено 1640 тестов на Covid-19, 22,3% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 262,4 до 257,6 случая на 100 000 человек.

Умершие относились к возрастным группам 60-69, 70-79 и 80-89 лет.

С начала пандемии в Латвии умерли 6143 человека, зараженных Covid-19, лабораторно подтвержден 972 561 случай заболевания.