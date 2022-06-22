Подтверждено 399 новых случаев Covid-19, скончались четыре пациента

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 399 новых случаев Covid-19, сообщает о смерти четырех пациентов с коронавирусом, в том числе один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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Вчера проведено 2035 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 19,6%. Среди заболевших 198 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 201 пациент привит от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился за сутки со 151,7 до 161,7 случая на 100 тысяч населения.

С начала пандемии в Латвии скончался 5855 человек, инфицированных Covid-19, а лабораторно заболевание подтверждено у 832 884 человек.