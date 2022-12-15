Подтверждено 435 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека

За прошедшие сутки выявлено 435 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Вчера было проведено 1900 тестов на Covid-19, 22,9% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 290,9 до 285,7 случая на 100 000 человек.

За последние 24 часа поступило четыре сообщения о летальных исходах. Один человек был в возрасте 60-69 лет, двое — в возрасте 70-79 лет и один — в возрасте 80-89 лет.

За весь период пандемии в Латвии умерли 6117 человек, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 969 930 случаев заболевания.