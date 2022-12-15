Подтверждено 435 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека
Foto: F64

За прошедшие сутки выявлено 435 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вчера было проведено 1900 тестов на Covid-19, 22,9% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 290,9 до 285,7 случая на 100 000 человек.

За последние 24 часа поступило четыре сообщения о летальных исходах. Один человек был в возрасте 60-69 лет, двое — в возрасте 70-79 лет и один — в возрасте 80-89 лет.

За весь период пандемии в Латвии умерли 6117 человек, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 969 930 случаев заболевания.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег