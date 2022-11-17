Подтверждено 450 новых случаев Covid-19
Foto: DELFI

В среду выявлено 450 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Вчера проведено 2685 тестов на Covid-19, 16,8% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 278,9 до 276,4 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6083 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 959 019 случаев заражения.

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