Подтверждено 453 новых случая Covid-19, скончались двое человек
Foto: F64

За последние три дня выявлено 453 новых случая Covid-19, получена информация о смерти двух зараженных коронавирусом человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В понедельник было проведено 2482 теста на Covid-19, 18,3% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 311,5 до 302,9 случая на 100 000 человек.

Один из умерших за истекшие сутки пациентов относился к возрастной группе 50-59 лет, второй - 80-89 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 6105 инфицированных Covid-19, лабораторно подтвержден 966 131 случай заражения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары