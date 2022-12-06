Подтверждено 453 новых случая Covid-19, скончались двое человек

За последние три дня выявлено 453 новых случая Covid-19, получена информация о смерти двух зараженных коронавирусом человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В понедельник было проведено 2482 теста на Covid-19, 18,3% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 311,5 до 302,9 случая на 100 000 человек.

Один из умерших за истекшие сутки пациентов относился к возрастной группе 50-59 лет, второй - 80-89 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 6105 инфицированных Covid-19, лабораторно подтвержден 966 131 случай заражения.