Подтверждено 459 новых случаев Covid-19, скончались три пациента, в больницах — 206 человек
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За минувшие сутки в Латвии выявлено 459 новых случаев Covid-19, скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один умерший пациент входил в возрастную группу от 70 до 79 лет, еще два — от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 204,2 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 380 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 79 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 52 580 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 145 402 случая Covid-19, умерли 2595 человек с коронавирусом.

Одновременно, по данным Национальной службы здравоохранения, вчера госпитализировано 29 пациентов с Covid-19, а общее количество пациентов с коронавирусом в больницах увеличилось со 195 до 206 человек.

За минувшие сутки из больниц выписаны 14 пациентов, которых госпитализировали с Covid-19.

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 176 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 30 человек характеризуется как тяжелое.

В целом лечение в больницах требовалось 14 666 пациентам, у которых был выявлен Covid-19.

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