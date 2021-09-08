Подтверждено 459 новых случаев Covid-19, скончались три пациента
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За минувшие сутки в Латвии выявлено 459 новых случаев Covid-19, скончались три пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один умерший пациент входил в возрастную группу от 70 до 79 лет, еще два — от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 204,2 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 380 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 79 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 52 580 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 145 402 случая Covid-19, умерли 2595 человек с коронавирусом.

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