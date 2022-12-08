Подтверждено 460 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки выявлено 460 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Вчера было проведено 2714 тестов на Covid-19, 21,1% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 сократился с 305,3 до 301 случая на 100 000 человек.

Информации о скончавшихся за последние сутки пациентах не поступало, но за весь период пандемии в Латвии умерли 6107 человек, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 967 273 случая заражения.