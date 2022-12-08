Подтверждено 460 новых случаев Covid-19
Foto: F64

За прошедшие сутки выявлено 460 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вчера было проведено 2714 тестов на Covid-19, 21,1% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 сократился с 305,3 до 301 случая на 100 000 человек.

Информации о скончавшихся за последние сутки пациентах не поступало, но за весь период пандемии в Латвии умерли 6107 человек, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 967 273 случая заражения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег