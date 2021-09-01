Подтверждено 469 новых случаев Covid-19, скончался один пациент

За минувшие сутки в Латвии выявлено 469 новых случаев Covid-19, в том числе 108 случаев связаны с тестированием школьников. Помимо того, скончался один пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Умерший входил в возрастную группу от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 137,4 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 387 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 82 человека были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 54 975 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 143 106 случаев Covid-19, умерли 2579 человека с коронавирусом.