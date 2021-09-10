Подтверждено 489 новых случаев Covid-19, скончались четыре пациента

За минувшие сутки в Латвии выявлено 489 новых случаев Covid-19, скончались четыре пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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По два умерших входили в возрастные группы от 70 до 79 лет и от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 238,4 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 395 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 94 человека были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 44 118 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,1%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 146 381 случай Covid-19, умерли 2602 человека с коронавирусом.