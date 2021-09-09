Подтверждено 490 новых случаев Covid-19, скончались три пациента, в больницах — 214 человек
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Латвии выявлено 490 новых случаев Covid-19, скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Умершие входили в возрастную группу от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 222,2 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 419 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 71 человек был вакцинирован.

Вчера в Латвии сделано 42 449 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,2%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 145 893 случая Covid-19, умерли 2598 человек с коронавирусом.

За минувшие сутки госпитализировано 26 пациентов с Covid-19, в результате общее количество больных коронавирусом в больницах увеличилось с 206 до 214 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Выписаны за прошедшие сутки из больниц были 12 пациентов, которых госпитализировали с Covid-19.

В настоящее время в больницах находятся 186 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 28 человек характеризуется как тяжелое (13%), отмечает агентство LETA.

С начала пандемии в лечении в больницах нуждались 14 678 пациентов с Covid-19.

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