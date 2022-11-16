Подтверждено 505 новых случаев Covid-19, скончался один человек
Foto: Unsplash

Во вторник выявлено 505 новых случаев Covid-19, получена информация о смерти одного человека с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Вчера проведено 3596 тестов на Covid-19, 14% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 286,4 до 278,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6083 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 958 569 случаев заражения.

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