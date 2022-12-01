Подтверждено 532 новых случая Covid-19, скончался один человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки выявлено 532 новых случая Covid-19, получена информация о смерти одного человека с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Вчера проведено 2630 тестов на Covid-19, 20,2% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 291,6 до 296 случаев на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6097 инфицированных Covid-19, лабораторно подтвержден 964 571 случай заражения.


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