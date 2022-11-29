Подтверждено 537 новых случаев Covid-19, скончался один человек

В понедельник выявлено 537 новых случаев Covid-19, получена информация о смерти одного человека с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
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Вчера проведено 3448 тестов на Covid-19, 15,6% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 288,1 до 287,2 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончался 6091 инфицированный Covid-19, лабораторно подтвержден 963 451 случай заражения.
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