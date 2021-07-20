Подтверждено 54 новых случая Covid-19, скончались 4 человека, одному — до 29 лет
Foto: Shutterstock

В минувшие сутки в Латвии выявлено 54 новых случая Covid-19, скончались четыре пациента с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Среди умерших один пациент в возрасте от 20 до 29 лет, один — от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет.

Накануне было сделано 7944 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 238 человек. За время пандемии в Латвии умерли 2547 пациентов с коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшился до 28,5 случая.

По данным Национальной службы здравоохранения, в понедельник в стационары поступили три пациента Covid-19. Всего в больницах лечатся 57 человек, из них 14 в тяжелом состоянии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

20

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина