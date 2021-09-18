Подтверждено 542 новых случая Covid-19, скончались пять пациентов

За минувшие сутки в Латвии выявлено 542 новых случая Covid-19, скончались пять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Двое умерших входили в возрастную группу 60-69 лет, один - 70-70 лет, еще двое - 80-89 лет.

Из всех выявленных за сутки случаев 427 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 115 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 34 150 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 316,7 случаев на 100 000 населения.