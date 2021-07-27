Подтверждено 68 новых случаев Covid-19, скончались два человека
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В минувшие сутки в Латвии выявлено 68 новых случаев Covid-19, скончались два пациента с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет.

Накануне было сделано 8102 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,8%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 572 человек. За время пандемии в Латвии умерли 2550 пациентов с коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки вырос до 31,8 случая.

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SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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