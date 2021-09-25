Подтверждено 816 новых случаев Covid-19, скончались семь пациентов

За минувшие сутки в Латвии выявлено 816 новых случаев Covid-19, скончались семь пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один умерший входил в возрастную группу от 50 до 59 лет, три — от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 391,9 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 638 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 178 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 30 587 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,7%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 154 219 случаев Covid-19, умерли 2682 человека с коронавирусом.