Подтверждено 97 новых случаев Covid-19, скончались два пациента
Foto: Pixabay

В минувшие сутки в Латвии выявлено 97 новых случаев Covid-19, скончались два пациента с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 60 до 69 лет и один — от 70 до 70 лет.

Накануне было сделано 7088 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 139 134 человек. За время пандемии в Латвии умерли 2558 пациентов с коронавирусом.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки вырос до 44,1 случая.

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rus.DELFI.lv

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Source

rus.DELFI.lv

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SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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