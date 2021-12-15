Подтверждены 886 новых случаев Covid-19, скончались 18 человек

За минувшие сутки было зарегистрировано 886 новых случаев Covid-19: 475 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 411 инфицированных были привиты.

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Получена информация о 18 летальных исходах. Умер один человек в возрасте 40-49 лет, скончались три человека, относящихся к возрастной группе 60-69 лет. Среди скончавшихся также 2 человека в возрасте 70-79 лет, девять — в возрасте 80-89 лет и три — 90-99 лет. 13 скончавшихся не были привиты или не завершили курс вакцинации, пятеро были привиты.

Доля позитивных случаев среди тестированных: 7,2%. Всего во вторник было сделано 12 296 тестов.

14-дневный кумулятивный показатель — 493,4 случая на 100 тысяч жителей.