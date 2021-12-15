Подтверждены 886 новых случаев Covid-19, скончались 18 человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки было зарегистрировано 886 новых случаев Covid-19: 475 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 411 инфицированных были привиты.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Получена информация о 18 летальных исходах. Умер один человек в возрасте 40-49 лет, скончались три человека, относящихся к возрастной группе 60-69 лет. Среди скончавшихся также 2 человека в возрасте 70-79 лет, девять — в возрасте 80-89 лет и три — 90-99 лет. 13 скончавшихся не были привиты или не завершили курс вакцинации, пятеро были привиты.

Доля позитивных случаев среди тестированных: 7,2%. Всего во вторник было сделано 12 296 тестов.

14-дневный кумулятивный показатель — 493,4 случая на 100 тысяч жителей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (2) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei