Поезд Рига-Лиепая пользуется популярностью, но выручка от продажи билетов не покроет расходы на рейсы

С понедельника, 31 июля, поезда между Ригой и Лиепаей ходят каждый день, и как в поезде из Риги в понедельник вечером, так и в поезде из Лиепаи утром во вторник в вагонах насчитывалось около 200 пассажиров, что признано Pasažieru vilciens хорошим показателем. Правда, компания прогнозирует, что выручка от билетов не сможет покрыть прямые затраты на рейсы. Об этом пишет LSM.lv.

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Первый рейс по новому расписанию прибыл в Лиепаю из Риги поздно вечером в понедельник, на нем были как жители Лиепаи, так и рижане, а также несколько иностранных туристов. Некоторые пассажиры не скрывали своей радости по поводу увеличения количества поездов.

"В Ригу езжу два раза в неделю, у меня склад в Олайне. Если на автобусе ехать около пяти часов, то на поезде меньше трех часов. Быстрее, чем на машине. И в три раза дешевле, чем на машине", — признался Артур из Лиепаи.

"Это экологичнее, дружелюбнее к природе и очень дешево", — подытожила туристка из Германии Майя.

"Это очень удобно по сравнению с автобусом, потому что в автобусе от сидения болит все, а в поезде можно встать и пройтись", — добавил Давидс из Риги.

Некоторые пассажиры выразили недовольство предложенным временем рейсов — из Риги было немного поздновато, а из Лиепаи — в пять утра — слишком рано.

"Могло быть около шести. Да, но вечером хорошо", — сказал житель Лиепаи Зиедонис.

Министр сообщения Янис Витенбергс (Национальное объединение) со своей стороны пообещал — "если этот рейс заинтересует жителей Лиепаи и Курземе, то можно будет ввести дополнительные рейсы".

"Вначале это могут быть дополнительные рейсы в пятницу, когда может поток может быть больше, и обдумать возможность дополнительной остановки, потому что интерес действительно большой", — сказал министр.

Судя по количеству проданных билетов, на каждом из первых двух рейсов было около 200 пассажиров. Министр сообщения считает это хорошим показателем, который соответствует тому, что наблюдается в других местах Латвии, — растущему интересу пассажиров к поездам.

"Железная дорога — это приоритет, на который мы, как и ряд западноевропейских стран, хотели бы направить пассажиров. В данном случае корректировка сроков, объединение уже существующего маршрута Добеле. Это возможно фискально нейтрально — без дополнительного финансирования. Очень важный аспект в нашем распоряжении на данный момент", — добавил он.

В свою очередь, руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Pasažieru vilciens Сигита Звиедре заявила, что "расчеты компании показывают, что, согласно прогнозам, ежегодные прямые расходы могут превысить доходы на четверть".

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"Следует отметить, что курсирование всех поездов, в том числе до Лиепаи, осуществляется в соответствии с договором госзаказа. Это означает, что государство обязуется возместить убытки", — пояснила представитель Pazažieru vilciens.

На данный момент компания не комментирует, насколько большими могут быть убытки на новом рейсе, добавляя, что начало с точки зрения пассажиропотока является многообещающим, и мониторинг новых рейсов продолжается.