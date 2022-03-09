Поезд с организованной латвийскими предпринимателями гуманитарной помощью пересек границу Украины

Общество "Едины для Украины" в сотрудничестве с латвийскими производителями продуктов питания отправило на границу Польши с Украиной три грузовых автомобиля с продуктами питания и гигиеническими товарами, которые затем погружены в товарный поезд, далее отправившийся в Мариуполь, сообщили представители общества.

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С грузом гуманитарной помощи Cido grupa отправила жителям Украины питьевую воду и соки, Balticovo — яйца, Lat Eko Food — детские продукты питания Rūdolfs, Naukšēni — питьевую и минеральную воду, Kunturi — свиные консервы, Gaļas pārstādes uzņēmums Nākotne — колбасы, Otaņķu dzirnavnieks — крупы и подгузники, Alūksnes putnu ferma — яйца.

Производитель косметики H. A. Brieger отправил в составе груза для жителей Украины средства гигиены — зубную пасту, гели для душа и шампуни. Также этим составом отправлен укомплектованный частными лицами груз кормов для животных.

Основатель общества "Едины для Украины" Анастасия Удалова сообщила, что комплектация грузов в Риге продолжается и общество призывает латвийские предприятия, которые могут поддержать эту инициативу финансово, продуктами питания, медицинскими и гигиеническими товарами, обращаться в общество.

В общество "Едины для Украины" объединились косметическая фабрика H. A. Brieger, Даугавпилсский локомотиворемонтный завод и другие предприятия принадлежащей эстонскому миллионеру Олегу Осиновскому Skinest Grupp, чтобы организовать доставку гуманитарных грузов.

Комплектация грузов производится на территории H. A. Brieger в Риге, на ул. Малу, 30. Товары на грузовых автомобилях доставляются на границу Польши и Украины, откуда далее украинские партнеры доставляют их на юго-восток страны.