Поезда из Риги в Лиепаю и обратно будут ходить ежедневно

С 31 июля между Ригой и Лиепаей будет открыто ежедневное железнодорожное пассажирское сообщение. Такое решение принято Министерством сообщения в пятницу, 14 июля, в ответ на повышенный спрос жителей.

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Как пояснил глава Минсообщения Янис Витенбергс, поезда между городами будут курсировать дважды в день — утром и вечером.

"Ко мне обращались местные жители, в том числе депутаты. Они неоднократно просили найти возможность сделать железнодорожное сообщение между Ригой и Лиепаей более частым. До сих пор поезда ходили в Лиепаю только дважды в неделю и часто были переполнены — пассажирам приходилось стоять. Люди заслуживают комфортных поездок и хорошего сообщения. Этими удобствами будут пользоваться не только лиепайчане и рижане, но и жители Скрунды, Салдуса, Добеле и других близлежащих краев", — указал Витенбергс.

Как заявили в компании Pasažieru vilciens, рейсы могут выполнять дизельные поезда в составе трех вагонов на 210 мест.

Акционерное общество Pasažieru vilciens было учреждено в 2001 году путем отделения внутренних пассажирских перевозок от функций предприятия Latvijas dzelzceļš. До осени 2008 года Pasažieru vilciens было дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, а затем было преобразовано в государственное предприятие.