Поезда между Лиепаей и Ригой станут ходить каждый день
Foto: LETA

С учетом спроса министр сообщения Янис Витенбергс поручил открыть ежедневное железнодорожное пассажирское сообщение между Ригой и Лиепаей. Об этом сообщиает агентство LETA со ссылкой на Министерство сообщения.

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Этот вопрос планируется рассмотреть и принять 14 июля в Совете общественного транспорта, с расчетом, что новые рейсы начнут выполняться в ближайшие месяцы.

Витенбергс отмечает, что в настоящее время поезда в Лиепаю курсируют лишь дважды в неделю и часто они настолько переполнены, что пассажирам в вагоне приходится стоять. Планируется, что поезда будут курсировать таким образом, чтобы утром они отправлялись в Ригу, а вечером возвращались в Лиепаю.

Как заявили в компании Pasažieru vilciens, рейсы могут выполнять дизельные поезда в составе трех вагонов на 210 мест.

Акционерное общество Pasažieru vilciens было учреждено в 2001 году путем отделения внутренних пассажирских перевозок от функций предприятия Latvijas dzelzceļš. До осени 2008 года Pasažieru vilciens было дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, а затем было преобразовано в государственное предприятие.

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