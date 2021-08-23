Погиб депутат Рижской думы от Русского союза Латвии Александр Кузьмин

Сегодня в результате несчастного случая погиб депутат Рижской думы от Русского союза Латвии (РСЛ) Александр Кузьмин. Эту информацию подтвердил заместитель руководителя фракции РСЛ в Рижской думе Яков Плинер.

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По словам Плинера, о трагедии он узнал от депутата Европарламента Татьяны Жданок, которая сообщила об этом на платформе внутреннего общения партии.

Политик сказал, что уход Кузьмина — это огромная утрата и для партии, и для всех рижан. Кузьмин был очень образованным, умным, взвешенным и интеллигентным политиком, работавшим в интересах всех рижан, подчеркнул Плинер.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Александр Кузьмин родился в 1984 году.

По словам Плинера, вероятно, в должность депутата Рижской думы вместо Кузьмина займет представитель Русского союза Латвии Инна Дьери.