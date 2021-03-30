Пограничная служба: полеты в третьи страны разрешены и по несущественным причинам
Foto: Ģirts Ceriņš

На данный момент достигнута временная договоренность, что жители Латвии могут отправляться в третьи страны по несущественным причинам, в том числе путешествия. Об этом агентству LETA рассказала представитель Государственной Пограничной службы Кристина Петерсоне.

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Она подтвердила информацию о том, что 24 марта из Латвии не выпустили 17 человек, которые собирались лететь в Киев. Они не соответствовали ни одному критерию из списка существенных причин, по которым разрешен выезд за пределы ЕС. Этот список действует для пересечения границ по суше, поэтому он был применен и в случае с посадкой на самолет.

По словам Петерсоне, сейчас Группа оперативного управления договорилась о временном регулировании, которое позволит жителям Латвии лететь в третьи страны на самолете без существенных причин, в том числе для туризма — однако по суше пересекать границу без существенных причин все еще нельзя. Пока Кабинет министров не примет решения о том, что летать за границу ЕС без уважительной причины нельзя, Пограничная служба будет пропускать таких путешественников.

Представитель Министерства сообщения Байба Гулбе пояснила агентству LETA, что Кабмин планирует ввести изменения в регулирование, чтобы избежать двойной трактовки, и разрешить полеты в третьи страны с туристической целью — вероятно, это произойдет в четверг, 1 апреля.

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