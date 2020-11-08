Пограничникам впредь нужно будет давать присягу и проходить спецкурс военной подготовки

Сейм в третьем, окончательном чтении одобрил новый Закон о Государственной погранохране, который сохраняет прежние позиции правового урегулирования работы пограничников, но добавляет и новые, согласованные, в частности, с правовыми нормами Евросоюза. Об этом Delfi сообщили в пресс-службе Сейма.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Так, будет возвращено правило, что пограничник по вступлении в статус должностного лица должен дать присягу. Помимо этого, впредь кандидат на вступление в ряды Погранохраны должен будет иметь за плечами соответствующее должности профессиональное образование в сфере погранохраны или пройти специальный курс обучения.

В ходе выполнения служебных обязанностей пограничники получат право проверять личность любого лица, а также изымать негодные путевые документы. Будет отменен наложенный ранее на пограничников запрет на объединение в профсоюзы.

Пограничникам Латвии придется пройти и специальный, приспособленный к особенностям именно пограничной службы курс военной подготовки. Получить освобождение от него смогут лишь те, кто ранее успешно прошел официальные военные курсы. Также пограничников на время смогут перевести в должность солдата и включить в личный состав Национальных вооруженных сил. Это необходимо будет для профессиональной подготовки тех отрядов пограничников, которые проводят спецоперации.