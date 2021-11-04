Пограничники на границе с Беларусью пропустили в Латвию четверых граждан Ирака
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В среду, 3 ноября, сотрудники пограничной службы по гуманитарным соображениям не воспрепятствовали пересечению латвийско-белорусской границы четырьмя гражданами Ирака, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

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При этом вчера пограничники предотвратили 21 попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2074 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы задержаны четверо: двое мужчин, женщина и ребенок. По гуманитарным соображениям было допущено пересечение границы этими людьми.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 59 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 411 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

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