Пограничники отказали 163 мигрантам в пересечении границы Латвии и Беларуси

В минувшие выходные 163 людям было отказано в пересечении латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.

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В пятницу в пересечении границы было отказано 58 мигрантам, в субботу — 31 человеку, а в воскресенье — 74 людям.

В этом году в общей сложности было предотвращено 2885 попыток незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью, а 177 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения границы, а 217 человек разрешили пересечь границу по гуманитарным причинам.

С приближением лета риски нелегальной иммиграции на границе с Беларусью, скорее всего, возрастут, признал недавно агентству LETA начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс.

10 августа 2021 года правительство приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию в Лудзенском и Краславском краях, а также в Даугавпилсе. Ее продлевали несколько раз, в последний раз до 10 августа. Ранее несколько раз обсуждалось, что вместо чрезвычайной ситуации можно было бы установить на границе какую-то другую форму регулирования, но никаких изменений не последовало.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что начатая Россией и поддерживаемая Беларусью война против Украины рассматривается как дополнительное обстоятельство риска и возможная мотивация для Беларуси продолжать свои усилия для дестабилизации ситуации на границе с Латвией, то есть оказать давление на ЕС и НАТО.

В компетентные органы Литвы и Польши также продолжает поступать информация о незаконном пересечении государственной границы с территории Беларуси.