Пограничники предотвратили 22 новые попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
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Вчера, 19 октября, пограничники предотвратили 22 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

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С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1807 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 50 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 402 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. Вчера правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.

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LETA

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