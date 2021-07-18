Погранохрана: на белорусской границе спокойно из-за географического положения

Число задержанных на границе Литвы и Беларуси мигрантов в этом году приближается к двум тысячам, сообщает ru.Delfi.lt. В то же время на латвийско-белорусской границе были задержаны только три человека. Заместитель начальника Государственной погранохраны Иварс Рускулис в эфире передачи "Spried ar Delfi" объяснил, что это связано с географическим расположением границ.

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"Это можно объяснить тем, что граница Литвы [с Беларусью] длиннее, чем у Латвии — у нас всего 172 км", — указал Рускулис. Кроме того Литва для мигрантов, пересекающих Беларусь, является прямым западным направлением, эти люди не станут искать обходные пути, отметил замначальника Погранохраны.

Ранее литовские пограничники жаловались, что их белорусские коллеги отказываются сотрудничать и не идут на контакт, прозвучало в передаче. Литовские власти считают, что в росте потока мигрантов участвуют власти Беларуси, литовцы видят в этом "гибридную агрессию" против ЕС.

Рускулис указал, что в Латвии были три случая попытки нелегально пересечь границу Беларуси и Латвии, что "не дает систематическое представление об отвергающем отношении с белорусской стороны". Во всех трех случаях белорусские пограничники шли на контакт с латвийскими коллегами.

В то же время Погранохрана зафиксировала случаи организованных попыток нелегально переправить людей через границу двух стран. Рускулис отметил, что деятельность этих групп в Латвии не выражена, но "интерес есть".

Как уже сообщалось, в этом году на границе Литвы и Беларуси резко вырос поток нелегальной миграции. На 15 июля на границе было задержано в 22 раза больше мигрантов, чем в прошлом году. Большинство представились выходцами из Ирака. Из-за заметно выросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.