"Похороны сельских регионов". Депутаты раскритиковали запланированную реформу школьной сети

Во вторник, 8 августа, Министерство образования и науки (МОН) представило Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке и Комиссии государственного управления и самоуправлений доклад о реформе латвийской школьной сети. Представитель МОН упомянула, что в результате реформы средняя зарплата педагога составит 2500 евро за одну рабочую нагрузку. Некоторые депутаты выступили с критикой, назвав реформу "похоронами сельских регионов". Об этом пишет LSM.lv.

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Министр образования Анда Чакша ("Новое Единство") не участвовала во встрече комиссий и представителей министерства, но присутствовала глава Латвийского союза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

Директор Департамента образования МОН Эдите Канавиня заявила, что реформа школьной сети необходима, так как существующая школьная сеть неэффективна. Она отметила, что результаты школьников падают, особенно навыки чтения, а результаты по математике ухудшаются с каждым годом. Кроме того, 60% педагогов не могут получать зарплату, работая только на одном рабочем месте, поэтому им приходится искать работу и в другом месте.

МОН выступило с амбициозным намерением гарантировать работу в одной школе большому количеству педагогов в течение трех лет, позволяя им зарабатывать до 2500 евро за одну нагрузку.

"Цель финансирования — за три года достичь показателя, что мы можем обеспечить среднюю зарплату учителя в размере 2500 за одну рабочую нагрузку. Мы рассмотрели и то, как формировать нагрузку педагогов, какая должна быть квалификация учителя, чтобы хотя бы 80% из работающих в образовательном учреждении могли обеспечить одну нагрузку, работая в одном учебном заведении", — заявила Канавиня.

В качестве стратегии последовал набросок территориальной реформы школ с указанием, какое количество детей должно быть не в каждом классе, а в группе классов, чтобы школа была сохранена. Группы классов делятся с 1-го по 3-й, с 4-го по 6-й, с 7-го по 9-й и с 10-го по 12-й классы, а школы разделены на три категории по местоположению — города государственного значения и административные центры, школы вне административных центров, приграничные и малонаселенные муниципалитеты.

Если в административных центрах в каждой группе классов должно быть не менее 120 учеников, то в других местах в группах с 1-го по 3-й и с 4-го по 6-й классы должно быть не менее 30 учеников, а в группах с 7-го по 9-й и с 10-го по 12-й — по 60 человек.

Представитель министерства сообщила, что будет принято специальное решение Кабинета министров о дополнительном финансировании приграничных школ в соответствии с обоснованием развития соответствующего региона или госбезопасности. Повторялся уже упомянутый весной критерий, что для учеников группы с 1-го по 6-й классы время в пути до школы не должно превышать 40 минут на муниципальном автобусе в одну сторону, а начиная с 7-го класса между местом жительства учащегося и школой не должно быть более 25 километров.

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Канавиня также пояснила, что на этапе с 1-го по 6-й класс последнее слово о существовании школы будет за муниципалитетом. Однако, если на этапе с 7-го по 9-й класс критерии не будут соблюдены, ответственность за существование школы может быть разделена, а самоуправление могло бы его софинансировать.

Многие депутаты Сейма выразили недовольства реформой. Самым жестким был Чеславс Батня ("Объединенный список"), который и ранее критиковал реформу. Он ее назвал "похоронами сельских регионов и сельской школы".

"По сути, мы идем к централизации, где в городах будут большие школы, эффективная, финансово выгодная школьная модель, а в сельских регионах у детей ее не будет", — заявил Батня.

Критику также высказали Антонина Ненашева и Скайдрите Абрама от партии "Прогрессивные", попросив назвать обоснование цифр и пояснить, почему для одной группы классов рассчитывается время на дорогу в школу, а для другой — километры.

Были подняты и вопросы о том, учтено ли большое количество гравийных дорог в Латвии. Инара Дундуре из Латвийского союза профсоюзов, которая ранее критиковала оптимизацию школьной сети, отметила, что реформа начала свой ход — почти 20 средних школ в этом году не откроют выпускные классы.

Ожидается, что доклад будет представлен правительству в августе.