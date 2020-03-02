Пойман латвиец, пытавшийся по заданию российской спецслужбы завербовать сотрудника СГБ
Foto: LETA

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) сообщила о пресеченной попытке завербовать одного из ее сотрудников — некий латвиец предлагал ему начать шпионить в интересах российской спецслужбы, название которой не раскрывается. Как выяснилось в результате следствия, это задание задержанный житель Латвии получил от той самой спецслужбы РФ.

Уголовный процесс по данному факту был начат еще в июле прошлого года, а в середине февраля этого года дело уже было передано в прокуратуру для начала уголовноего преследования. Информацию об этом СГБ обнародовала лишь сейчас.

В СГБ поясняют, что вербовщик предлагал сотруднику латвийской спецслужбы собирать и передавать РФ содержащую гостайну информацию, доступ к которой агент СГБ имел.

На данный момент вербовщик решением суда заключен под стражу на время следствия. Более подробные комментарии СГБ давать отказывается.

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