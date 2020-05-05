Пойти учиться на пограничника в Латвии теперь можно до 40 лет

Увеличен возраст поступления в колледж Погранохраны, сообщает Латвийское радио 4 в передаче "Домская площадь". Ранее в государственный колледж Погранохраны в Резекне принимали с 18 лет и до 30. С нового учебного года возрастной рубеж увеличили до 40 лет.

Гражданин Латвии, среднее образование, хорошее здоровье и физическая подготовка — это основные критерии для поступления в государственный колледж Погранохраны в Резекне. С этого года решить выучится на пограничника можно до наступления сорокалетия, рассказывает директор колледжа Погранохраны полковник Марик Петрушин.

Причин увеличения возраста приема несколько. Во-первых, молодых людей в стране становится меньше, а это основная целевая аудитория колледжа. Во-вторых, многие из тех, кто желает учиться, не соответствуют критериям, и с каждым годом таких становится больше, рассказал полковник Петрушин. Например, примерно 20-25% не проходят по требованиям к здоровью и физической подготовке.

Руководитель управления персоналом главного управления Погранохраны полковник-лейтенант Солвита Тоцс-Мацане отмечает, что колледж много лет не выполняет план Министерства внутренних дел по набору новых пограничников. Кроме того, часть выпускников, начавших службу, не продлевает контракты после того, как отслужили обязательный минимум.

Зато в последнее время все чаще обращаются люди, которым интересна работа пограничника, но из-за ограничений по возрасту они не могли учиться, говорит Петрушин. Работа в погранохране дает стабильную, регулярно оплачиваемую работу в госструктуре с возможностями карьерного роста, гарантированной пенсией, перспективой выезжать на миссии.

Документы в колледж Погранохраны принимают с 1 июня до 24 июля. В мае планировали провести дни открытых дверей, но в этом году их организуют виртуально.