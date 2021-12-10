Пока Латвия не решит вопрос ЛГБТ+, такие семьи могут быть признаны судом

Пока государство не установит соответствующую правовую базу, признать ЛГБТ+ отношения семейными можно при помощи суда. Такое решение способно заменить государственную регистрацию отношений, констатировал Административный суд.

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Верховный суд передал на повторное рассмотрение дело, в котором однополая пара судится с государством за право получить юридическое признание своей семьи. Об этом агентству LETA сообщили в суде.

Конституционный суд Латвии признает, что первое предложение 110-й статьи Сатверсме обязывает законодателя защищать права семей — а это включает в себя обязанность позволить законно закрепить отношения и быть семьей, признанной государством.

Обязанность обеспечить однополые пары юридической защитой следует также из принципа о человеческом достоинстве, согласно которому все люди равны, постановил суд.

Поскольку цель истцов — добиться, чтобы государство признало их союз семьей, а акт, при помощи которого государство может это сделать, является вопросом публичного права, истцы могут подать соответствующую заявку. В результате суд решит, считаются ли отношения семейными.

Такое решение обеспечивает истцов только одним правом — правом на признание семьей государством. ЛГБТ+ семьям по-прежнему недоступно регулирование личных и имущественных отношений, а также экономическая и социальная защита.