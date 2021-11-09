Пока не планируется увеличивать количество коек для пациентов с Covid-19

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1605 до 1530 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 138 пациентов с Covid-19, выписаны 178 человек.

В настоящее время в больницах находится 1291 пациент со среднетяжелым течением заболевания, состояние 239 человек (15,62%) тяжелое.

Пока не планируется увеличивать количество больничных коек для пациентов с Covid-19, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он сообщил, что в настоящее время в 31 больнице имеются 2162 койки для пациентов с Covid-19. В понедельник было достигнуто рекордное количество госпитализированных пациентов с Covid-19 — 1605 человек.

"Ожидается, что после окончания локдауна число заражений немного вырастет", — сказал министр, добавив, что высокая нагрузка на больницы будет сохраняться еще долго, в зависимости от эпидемиологического поведения населения.

В настоящее время заполняемость коек в больницах составляет 75%, что, по словам Павлютса, является приемлемым уровнем. Это также относится к койкам интенсивной терапии для пациентов с тяжелым течением Covid-19.

Сейчас число коек не планируется увеличивать, если только этого не потребует ситуация, сказал министр.

Сектор здравоохранения намерен сосредоточиться на оборудовании коек для интенсивной терапии, что стало возможным благодаря предыдущим решениям правительства, а также помощи, полученной из других стран. Параллельно решается и вопрос о доступности человеческих ресурсов.

Также планируется оценить алгоритмы работы Службы неотложной медицинской помощи при принятии решений на добольничном этапе, чтобы пациенты в кратчайшие сроки попадали в больницу.