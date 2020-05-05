Пока не удалось найти блуждающий дрон, аппарат мог совершить посадку

В ночь на вторник Агентство гражданской авиации получило десяток сообщений о подозрительных летающих объектах, но ни в одном из случаев не подтвердилось, что это был блуждающий дрон производства UAVFactory, передает LETA.

Поэтому ведомство полагает, что дрон мог совершить посадку, сообщил представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс.

Тем не менее учитывая то, что у беспилотника топлива достаточно до вечера вторника, поиск в воздухе продолжится до конца дня. Частный самолет готов в случае обнаружения дрона приблизиться к нему и перенять управление.

Национальные вооруженные силы продолжат оказывать поддержку в поисках беспилотника.

Агентство напоминает, что в воздушном пространстве Латвии до сих пор в силе ограничение на полеты высотой до 5950 метров для авиационных кораблей, летающих согласно инструментальным правилам. Аэропорт “Рига” продолжит обслуживать самолеты, летающие по визуальным правилам.

Как уже сообщалось, потерянный дрон принадлежит предприятию UAVFactory. Сотрудники готовились побить мировой рекорд по самому длительному полету беспилотника, но что-то пошло не так и потеряли контроль над аппаратом. Дрон может летать до 90 часов и оборудован системой безопасности, позволяющей дрону совершить посадку до того, как у него кончится топливо.

Жители, заметившие дрон, могут сообщить об этом по номеру 29 337 238 или 65 703 988.