Пока нет очередей: PMLP призывает не откладывать оформление документов

Длинные очереди из желающих получить удостоверяющие личность документы – паспорт или ID-карту в филиалах Управления по делам гражданства и миграции исчезли. Глава учреждения Майра Розе в передаче Утренняя панорама на LTV призвала воспользоваться моментом, не затягивать и, при необходимости, менять документы сейчас. Об этом пишет rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Розе опасается, что в апреле, когда истечет срок продления, в PMLP снова образуются очереди. Она напомнила, что было время, когда доступ к услугам управления был затруднен, однако теперь стало проще. «А в некоторых отделениях во второй половине дня у нас даже нет клиентов», — рассказала Розе.

В прошлом месяце был поставлен своеобразный рекорд - принято почти 100 тысяч документов. При этом за весь прошлый год было оформлено 383 тысяч документов, в этом году - уже 356 тысяч.

По словам Розе, клиенты хорошо приняли возможность удаленной подачи заявки на очередь при помощи приложения Qticket, которая введена в 25 отделениях.

Людям, у которых срок действия удостоверяющих личность документов закончился после 1 марта 2020 года, продлят до 30 апреля 2023 года.