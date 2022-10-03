Пока по талонам или спискам. Рижская дума: питание в школах за деньги стартовало сравнительно успешно

С понедельника большинство родителей школьников и детсадовцев Риги должны вносить доплату за питание детей в образовательных учреждениях через платформу pusdienlaiks.lv, запущенную на прошлой неделе и сразу зависшую. Представители Думы доложили, что 70% родителей заключили договоры через платформу, часть подписали договор в электронной или бумажной форме, а детей тех, кто не успел, но собирается, накормили. Но QR-коды пока не работают.

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"После всех волнений прошлой недели роцесс прошел сравнительно успешно", — доложил директор Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш. Представитель Ассоциации организаторов питания в учебных учреждениях Янис Мейя подтвердил, что после бессонных выходных день был хорошим, а детей, чьи родители сообщили, что они еще в процессе подписания договора, накормили.

Изменения касаются 249 учебных заведений самоуправления и более 93 000 учащихся. Правда, платить придется примерно 40 тысячам. Ведь стоимость горячих обедов учеников 1-4-х классов будет полностью покрываться из государственного и муниципального бюджетов. Также самоуправление будет оплачивать питание детям из малообеспеченных, малоимущих и многодетных семей, сиротам, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным детям, чьи родители не могут платить за еду, но они не входят в перечисленные ранее группы — таких детей будет выявлять школа.

За остальных детей родителям придется доплачивать 1,15 евро в день в школах и 2 евро в детсадах.

Представитель разработчиков платформы pusdienlaiks.lv Имантс Фелсбергс отрапортовал, что договоры продолжают активно заключаться и сегодня, их число достигло 30 тысяч. За прошедшие дни службы поддержки компании приняла около 500 звонков, 4 тысячи писем от встревоженных родителей. Примерно на тысячу еще ответят.

Самые популярные вопросы:

Если перевести деньги в электронный кошелек — когда они появятся на счету?

В тот же день или в течение следующего. Пополнять электронный кошелек можно так часто, как этого пожелают родители — раз в неделю, в месяц… Но не надо забывать, что каждый перевод обойдется в 36 центов.

Когда и как можно отменить обед?

С сегодняшнего дня на платформе запущен раздел Pasakumi — через него надо заявить до 21.00 предыдущего дня, что ребенка в школе не будет. В перспективе этот раздел синхронизируют с разделом kavejuma pieteikums в e-klase и mycoob. Если у кого-то не получилось заявить об отсутствии ребенка сегодня или завтра — надо писать в службу, деньги на счет вернут.

Что делать с QR-кодом?

Он пока не работает. Его запустят в действие, когда обобщат все данные по бумажным и электронным договорам. А пока каждая школа решает посещаемость по-своему. Одни составляют списки, другие дают детям бумажные талоны.

Что делать, если на платформе нет информации о льготе?

Проблем с синхронизацией на эту тему быть не должно, но если появилось — можно смело писать в поддержку.

Можно ли прервать договор?

В любой момент. Надо лишь посмотреть, какую форму прерывания вы подписали в договоре с поставщиком питания.

Подробнее о том, как работает новая система оплаты обедов, читайте на Delfi — здесь.