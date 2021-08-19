Хотя заболеваемость коронавирусом в Латвии в последние недели заметно растет, показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии остается одним из самых низких в Европе. По этому показателю за последние две недели Латвия сохранила 24-е место среди 30 стран Европейского союза (ЕС) и стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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На прошлой неделе Латвия также находилась на 24-м месте, а до этого занимала 23-е место.

По данным ЕЦПКЗ, кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения Латвии за две недели с 2 по 15 августа вырос до 64,11 случая, но все же он ниже, чем в большинстве стран ЕС и ЕЭЗ.

Самый высокий уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ остается на Кипре — 748,8 случая на 100 000 населения, за ним следуют Франция, Испания и Ирландия с менее чем 500 случаями. Самый низкий уровень заболеваемости Covid-19 в Польше — 6,2 случая на 100 000 населения. Средний уровень заболеваемости Covid-19 в странах ЕС и ЕЭЗ в настоящее время составляет 205,4 случая на 100 000 населения.

По данным ЕЦПКЗ, в Эстонии за последние две недели уровень заболеваемости коронавирусом вырос до 254,6 случая на 100 000 населения, а в Литве — до 254,5 случая.

14-дневный показатель смертности с диагнозом Covid-19 в Латвии снизился и на конец предыдущей недели составил 2,6 случая на миллион населения. Кроме того, если раньше Латвия долгое время входила в пятерку стран ЕС и ЕЭЗ с самой высокой смертностью, то теперь Латвия опустилась на 18-е место, потому что во многих европейских странах смертность с диагностированным "Covid-19" снова растет. Самая высокая смертность с "Covid-19" на миллион населения за последние две недели была на Кипре — 38,3 случая.

Соответствующий показатель составляет 13,6 случая в Литве и 5,3 случая в Эстонии.

После длительного перерыва Латвия снова попала в оранжевую зону карты предупреждений ЕЦПКЗ, указывающих путешественникам на среднюю степень риска заражения "Covid-19". В свою очередь Эстония, а также Литва находятся в красной зоне этой карты.

Только Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния в настоящее время находятся в зеленой зоне, что указывает на низкий риск заражения.

Темно-красная область, указывающая на очень высокий риск заражения, включает Кипр, а также некоторые регионы Испании, Франции, Греции и Ирландии.