Показатели вакцинации педагогов от Covid-19 по-прежнему отстают от плана

По данным на 18 июля от Covid-19 в Латвии привиты 58% работников учреждений образования, что на 2 процентных пункта больше, чем неделей ранее, сообщила в социальных сетях министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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В учреждениях дошкольного образования охват вакцинацией увеличился до 46%, в общеобразовательных — до 61%. В сфере высшего образования привито 77% работников.

Как отмечает министр, темпы вакцинации по-прежнему в два раза медленнее, чем необходимо для того, чтобы к сентябрю достичь по крайней мере 80%-ного коллективного иммунитета в системе образования.

Ранее Муйжниеце заявила, что педагоги могут быть включены в перечень профессий, для которых будет предусмотрена обязательная вакцинация, но Министерство образования и науки еще две недели будет наблюдать за темпами вакцинации от Covid-19. В настоящее время правительство уже одобрило поправки, согласно которым работникам образования в обязательном порядке необходим ковид-сертификат, но окончательное решение примет Сейм.

Как сообщалось, на минувшей неделе темпы вакцинации в Латвии продолжали сокращаться. С 12 по 18 июля вакцинированы 32 020 человек, и это один из самых низких показателей с марта этого года.

В целом в Латвии процесс вакцинации завершили около трети населения страны.