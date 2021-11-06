Показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии продолжают снижаться
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии продолжают снижаться — в пятницу 14-дневный кумулятивный показатель составил менее 1600 случаев на 100 000 населения, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

После продолжительного роста 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости, который 30 октября составлял 1801,2 случая на 100 000 населения, в последние дни падает — в пятницу он снизился с 1652,8 до 1597,7 случая.

В пятницу было проведено 23 906 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле