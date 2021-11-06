Показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии продолжают снижаться — в пятницу 14-дневный кумулятивный показатель составил менее 1600 случаев на 100 000 населения, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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После продолжительного роста 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости, который 30 октября составлял 1801,2 случая на 100 000 населения, в последние дни падает — в пятницу он снизился с 1652,8 до 1597,7 случая.

В пятницу было проведено 23 906 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.