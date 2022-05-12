Покинув коалицию, Нацобъединение будет готово поддерживать правительство Кариньша

"Если мы дойдем до критически неприятной ситуации, до которой, я надеюсь, мы не дойдем, когда Национальное объединение не будет в составе коалиции, наши министры не будут представлены в правительстве, мы будем открыты для переговоров о возможном заключении договора о сотрудничестве, о договоренности поддерживать правительство меньшинства Кариньша", — заявил в программе Spried ar Delfi лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс.
Как уже сообщалось, сегодня утром Национальное объединение заявила, что потребует отставки министра внутренних дел Марии Голубевой (АР!) в связи с происходившим у памятника в Пардаугаве 9 и 10 мая. Сама Голубева после этого опубликовала в Facebook длинный пост, который можно расценивать и как политический ответ на инициативу коалиционного партнера.
Дзинтарс подчеркнул, что общество ждет от политиков действий по существу, а не "формального решения, действий, которые выглядят действием". Если Нацобъединение только бы призвало оценить ответственность Марии Голубевой за события 9 и 10 мая, и не была бы готова последовательно действвать, это было бы "формальным решением", считает Дзинтарс.
В случае, если мнение коалиционных партнеров и премьер-министра иное, чем у Нацобъединения, то мы не видим себя в составе коалиции, сказал политик. Одновременно для Нацобъединения важна стабильность, поэтому в этой ситуации можно было бы дискутировать о сотрудничестве с правительством.
"Считаю, что это не реальный сценарий, я надеюсь, что этого не будет, но нам важно, чтобы оставшиеся время государственная власть была полностью функциональна", — сказал Дзинтарс.
В свою очередь, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") свое решение по Марии Голубевой примет только после встречи с министром. Сейчас глава правительства находится в командировке в Канаде.
Полную запись программы Spried ar Delfi смотрите здесь.