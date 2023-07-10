Покрытие снято, а знака нет. Ремонт улицы Красотаю вызвал вопросы

Временно прекращены работы по ремонту дорожного покрытия в Риге, на улице Красотаю. Покрытие местами снято, и водителям приходится передвигаться по улице очень осторожно, чтобы не повредить свои машины, но предупреждающих знаков о проведении ремонтных работ нет, отмечает портал Delfi.

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В Рижской думе порталу Delfi сообщили, что ремонт приостановлен на время Праздника песни и танца.



Устанавливать дорожные знаки с предупреждением о ремонте на улице Красотаю не планируется, сообщила представитель отдела по связям Рижской думы Лелде Рудзика. Она также напомнила, что разрешенная скорость на этой улице составляет не 50, а 30 км/ч.

Улица будет полностью перекрыта с 10 по 23 июля, когда возобновятся ремонтные работы на участке от улицы Матиса до дома по улице Красотаю, 13.

Ремонтом занимается SIA CBF Ļ-KO.