Полет “сбежавшего” дрона был несогласован, UAVFactory вернули разрешение на полеты повышенного риска

Полет дрона UAVFactory, пропавшего 2 мая, не был согласован с Агентством гражданской авиации, сообщает LETA. Тем не менее агентство вернуло предприятию разрешение на полеты повышенного риска.

Разрешение на полеты повышенного риска касалось другого беспилотного судна UAVFactory - Penguin C. Поэтому ведомство считает, что нет оснований полагать, что у этого судна могут возникнуть проблемы с управлением. В свою очередь, предприятие обязалось оснастить все дроны альтернативной системой безопасности, не позволяющей им лететь дальше определенной зоны.

Учитывая это, агентство решило вернуть UAVFactory разрешение на полеты повышенного риска дронов Penguin C. Сейчас предприятие готовит документы для получения разрешения на полеты экспериментальных дронов.

По мнению представителя агентства Айвиса Винцевса, эта ситуация актуализировала вопрос правового регулирования в сфере самодельных и экспериментальных дронов. Дело об административном нарушении против UAVFactory продолжается.