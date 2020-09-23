Полгода с Covid-19: чаще всего латвийцы оценивают работу правительства Кариньша на 4 балла и ниже

Прошло уже полгода с момента, когда Латвия была вынуждена ввести различные ограничения из-за пандемии Covid-19. Согласно проведенному Kantar опросу, действия правительства Кришьяниса Кариньша за эти шесть месяцев латвийцы чаще всего оценивают на 4 балла по десятибалльной шкале и ниже. Как сообщает передача "900 секунд" телеканала TV3, такую оценку Кабинету министров поставил 41% опрошенных жителей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Еще 23% оценили работу правительства в условиях Covid-19 на 5-6 баллов, а 21% поставил министрам 7 баллов и выше. 15% респондентов заявили, что не имеют конкретного мнения по данному вопросу.

В опросе Kantar приняли участие 800 латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет.