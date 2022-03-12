Полицейские и пограничники получат надбавки за работу во время Covid-19

Кабинет Министров Латвии из средств на непредвиденные расходы выделил 724 573 евро Министерству внутренних дел в качестве надбавки для полиции и пограничников, работавших в условиях повышенной опасности и нагрузки во время Covid-19 (с 1 по 31 января 2022 года).

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Для обеспечения доплат Государственной полиции планируется выделить 373 999 евро, колледжу госполиции – 767 евро, Государственной пограничной службе – 346 646 евро, Государственному пограничному колледжу – 3161 евро.

Размер надбавки за работу в условиях повышенного риска и нагрузки за один час начисляется в размере 75% от почасовой зарплаты должностного лица. Надбавки предусмотрены в тех случаях, когда должностное лицо контактировало с инфицированными или подозреваемыми в инфицировании Covid-19 лицами, с пациентами в группе риска, за которыми требовался надзор во время карантина или самоизоляции, а также в случаях, когда должностное лицо было задействовано в мероприятиях, связанных с контролем за ограничениями.

Финансирование в размере 60 359 евро также предоставлено учреждениям для компенсации дополнительных расходов, связанных с повышением средней зарплаты, которая увеличилась в результате работы в условиях повышенного риска и нагрузки.

В целом Министерству внутренних дел выделено 784 932 евро.